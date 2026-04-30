Policjantka i koszykarze na najwyższym stopniu podium Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj Włocławscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że sukcesy odnoszą nie tylko w służbie, ale także na sportowych arenach. Tym razem kom. Marta Gwizdalska pobiegła po pierwsze miejsce w „Biegu Kujawiaka”, a koszykarze reprezentując jedną z drużyn wygrali Włocławską Ligę Koszykówki Amatorskiej.

Mamy powody do dumy z naszych policjantów, którzy w ramach obchodzonego w tym roku 100-lecia sportu w Policji udowadniają, że sport mają w swoim DNA. Policjanci na co dzień grający w koszykówkę w zespole amatorskim w sobotę (25.04.2026r.) odnieśli wspólnie z kolegami z drużyny bezkonkurencyjne zwycięstwo we Włocławskiej Lidze Koszykówki Amatorskiej. Od września ubiegłego roku rywalizowali z innymi zespołami w XXIII edycji WLKA w czasie wolnym od służby.

Natomiast kom. Marta Gwizdalska wzięła w sobotę udział w 43. edycji „Biegu Kujawiaka” i zajęła pierwsze miejsce w kwalifikacji generalnej kobiet. Kolejny raz Nasza koleżanka pokazała, że łączenie sportu z służbą jest możliwe, a jej pasja i zaangażowanie prowadzą do sukcesów.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sportowych trumfów.