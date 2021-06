Włocławscy policjanci spełnili marzenie 13-letniego Arona Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Aron, to niezwykle radosny nastolatek zafascynowany pracą policjantów. Gdy funkcjonariuszki ruchu drogowego z Włocławka dowiedziały się o jego policyjnej pasji, zorganizowały wizytę w komendzie, aby spełnić marzenie chłopca. Wyjątkowy Gość poznał tajniki służby w poszczególnych wydziałach i choć przez chwilę poczuł się jak prawdziwy policjant.

Na tak ważnego Gościa czekali wczoraj (28.06.21) przed progiem włocławskiej komendy nie tylko funkcjonariusze, ale też maskotka kujawsko-pomorskiej policji - Polfinek. Następnie rozpoczęła się wspólna „służba” policjantów i Arona, który zapoznał się ze specyfiką pracy w poszczególnych wydziałach.

Pierwsze na liście wycieczki było „serce” komendy, czyli dyżurka. Chłopiec poznał miejsce gdzie wpływają zgłoszenia od mieszkańców i skąd następnie policjanci kierowani są na interwencje. Aron przez chwilę wcielił się w rolę dyżurnego jednostki i za pośrednictwem radiostacji nawiązał kontakt z patrolami pełniącymi służbę na mieście.

Jednak zanim funkcjonariusze rozpoczną służbę, muszą być do niej odprawieni. I to właśnie udział w odprawie do służby był kolejnym punktem wizyty Arona. Z zainteresowaniem słuchał wytycznych odprawiającego, który przekazał policjantom zadania i przydzielił służbowy środek transportu. Chłopiec mógł również z bliska obejrzeć policyjne pojazdy takie jak: radiowozy, motocykle, quady, a także skuter wodny wykorzystywany przez policjantów pełniących służbę na akwenach. Poznał też czworonożnych funkcjonariuszy, czyli psy patrolowe, które wspierają mundurowych podczas codziennych służb. Dodatkowo policjanci pionu prewencji odegrali przed gościem scenkę inscenizującą podjęcie interwencji wobec osoby agresywnej, prezentując tym samym jak ważne jest odpowiednie przygotowanie fizyczne funkcjonariuszy.

Nie mogło również zabraknąć dawki wiedzy z zakresu pracy policjantów pionu kryminalnego. Aron odwiedził więc wydział dochodzeniowy, gdzie prowadzone są postępowania w sprawach przestępstw zgłoszonych na policję. Zobaczył także jak wygląda zabezpieczenie śladów kryminalistycznych, w tym śladów linii papilarnych i śladów zapachowych.

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w gabinecie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku podinsp. Jarosława Stockiego. Pan Komendant podziękował wyjątkowemu Gościowi za odwiedzenie włocławskich policjantów i pełnienie z nimi wspólnej służby. Szef mundurowych był pod wrażeniem wiedzy, zaangażowania i entuzjazmu „detektywa” Arona.

Mamy nadzieję, że po wczorajszym dniu Aron zachowa nie tylko gadżety przekazane mu przez policjantów, ale też wiele miłych wspomnień. My na pewno z radością będziemy wspominać ten spędzony wspólnie dzień.

Film FILM.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik FILM.mp4 (format mp4 - rozmiar 22.17 MB)