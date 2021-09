POLICJANCI UCZCILI 82. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ Data publikacji 01.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Miejski Policji we Włocławku mł. insp. Maciej Sadowski oddał hołd obrońcom Ojczyzny w rocznicę wybuchu II wojny światowej i złożył wspólnie z innymi służbami mundurowymi wiązankę pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

82 lata temu wybuchła II wojna światowa. Z tej okazji przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności we Włocławku odbyły się dzisiaj (01.09.2021) uroczystości miejskie upamiętniające to wydarzenie. Licznie zgromadzone delegacje i mieszkańcy złożyli hołd ofiarom wojny - obrońcom naszej Ojczyzny. W uroczystości nie mogło zabraknąć służb mundurowych, w tym włocławskiej policji na czele z Komendantem Miejskim Policji we Włocławku mł. insp. Maciejem Sadowskim.

Po przywitaniu i przemowie Prezydenta Miasta Włocławka Pana Marka Wojtkowskiego, a następnie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wśród składających hołd ofiarom wojny znalazły się delegacje przedstawicieli parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych, stowarzyszeń, kombatantów, instytucji, mieszkańców oraz służb mundurowych.