Policjanci z Włocławka pomogli wyziębionym osobom Data publikacji 10.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci włocławskiej „patrolówki” kontrolując miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności pomogli dwóm osobom, które szukały schronienia we wraku pojazdu, przy temperaturze – 10 ºC. Kobieta i mężczyzna mając temperaturę ciała 34 ºC i 33 ºC trafili do szpitala.

Od kilku dni warunki atmosferyczne nie sprzyjają przebywaniu osób na dworze. Dlatego jednym z priorytetów służb, w tym okresie jest kontrola pustostanów i innych miejsc, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności lub potrzebujące pomocy.

Jedna z takich kontroli, przzeprowadzona przez policjantów wydziału patrolowo-interwencyjnego, w nocy z czwartku na piątek (8-9.01.2026), zakończyła się udzieleniem pomocy kobiecie i mężczyźnie, którzy we wraku pojazdu schronili się przed zimnem. Tej nocy termometry we Włocławku pokazały –10 ºC.

Mundurowi natychmiast powiadomili dyżurnego, który wezwał na miejsce załogę ratownictwa medycznego. Służby wspólnie wyciągnęły osoby z pojazdu i przetransportowały do karetki, gdzie została im udzielona pierwsza pomoc. Sprawdzenie temperatury kobiety w wieku 30-lat wykazało u niej około 34 ºC, natomiast 39-latek miał 33 ºC. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala celem dalszego leczenia i hospitalizacji. Na szczęście działania mundurowych pozwoliły zapobiec tragedii.

Przypominamy, że w okresie zimowym szczególną uwagę należy zwracać na osoby przebywające w pustostanach, altanach czy pojazdach. Każde zgłoszenie pod numer alarmowy 112 może uratować ludzkie życie.